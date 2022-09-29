أكد متحدث حرس الحدود العقيد مسفر القريني أنه تم استحداث النشاطات البحرية وغرفة إدارة اليخوت والسفن السياحية لتسهيل إجراءات مرتادي البحر.

وقال القريني :” في الآونة الأخيرة تم استحداث إدارة النشاطات البحرية في حرس الحدود وغرفة إدارة اليخوت والسفن السياحية من أجل دعم القطاع البحري والسياحة البحرية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف” يشارك حرس الحدود في معرض يخص مهام البحث والإنقاذ والسلامة وتعريف مرتادي البحر والزوار على مهام حرس الحدود في جانب البحث والإنقاذ وكذلك في الحفاظ على البيئة البحرية”.