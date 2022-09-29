أكدت مريهان الباز، ميكانيكية سيارات، أن هناك استغلال كبير للسيدات عند شرائهن لقطع الغيار، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو جهل بعض السيدات بالمعلومات عن هذه القطع وأسعارها

وأضافت أن الأمر لا يقتصر على السيدات فقط بل يصل لأي شخص لديه جهل بأنواع قطع الغيار وأسعارها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشددت على أهمية أن يكون لدى الفرد العلم الكافي باسم القطعة وكيفية طلبها، مضيفة أن هناك مجموعة عناصر تتحكم في أسعار قطع الغيار خاصة في داخل المملكة منها كميات الطلب واحتكار بعض الوكالات لفئات بعينها من قطع الغيار.