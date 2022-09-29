وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الشكر إلى المملكة وقيادتها الرشيدة على المنحة الجديدة للمشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار.

وأكد أن مثل هذا الأمر ليس بجديد على قيادة المملكة التي تقف دوما إلى جوار اليمن وشعبه في كل الظروف، مضيفا أن هذه المنحة ستسهم الحكومة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها أمام المواطن.

وأضاف أن هذه الوقفات الكريمة والنابعة من علاقات الإخاء والجوار ستبقى دائماً محط تقدير لدى كل يمني، مشيدا باحتضان المملكة الدائم لليمن الذي يتمسك بعروبته وسينتصر حتماً في معركته الوجودية.