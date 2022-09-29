قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم، مهند الشبيلي، إن أكبر عدد من الأطراف اشتركوا في “حادث واحد” كان 40 سيارة بسبب تصادم سيارتين

وأضاف أن اصطدام السيارتين في منطقة غير أمنة نتج عنه تضرر 40 سيارة لح، مضيفا أن أكثر مسببات الحوادث في المملكة هو استخدام الجوال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن جميع المؤشرات لديهم تقول إن حوادث الإصابات انخفضت، وأن أعلى منطقة في الحوادث هي منطقتي الرياض وجدة في حين أن المناطق الشمالية تعد أقل المناطق من حيث الحوادث.

وأكد أن متوسط الاستجابة في “نجم” 20 دقيقة على مستوى مدن المملكة، مضيفا أنه من المستهدف أن تكون 17 دقيقة، مضيفا أنهم جددوا أسطول الدراجات النارية لديهم لخدمة المستفيدين.

فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي: جميع المؤشرات لدينا تقول إن حوادث الإصابات انخفضت.. وأعلى منطقة في الحوادث هي منطقتي الرياض وجدة والمناطق الشمالية من أقل المناطق#الراصد pic.twitter.com/Evkb1AeQeM — الراصد (@alraasd) September 29, 2022

فيديو | نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في شركة نجم مهند الشبيلي: متوسط الاستجابة في "نجم" 20 دقيقة ونستهدف أن تكون 17 دقيقة.. وضاعفنا عدد الدراجات النارية لخدمة المستفيدين#الراصد pic.twitter.com/57exFsyBUr — الراصد (@alraasd) September 29, 2022