روت دانا الرويلي تفاصيل قصة عملها كملاح جوي، مشيرة إلى أن أساس عملها هو السلامة.

وقالت الرويلي :”شروط الالتحاق بالملاح الجوي هي شروط موحدة عالمياً، وأساس مهمة الملاح الجوي هي السلامة، حيث أن مهمتي من أول دخولي إلى الطائرة هو أن افحص كل شئ خاص بالسلامة وكذلك افحص باب الطائرة، وكذلك الاستعدادات الكاملة لحالات الطوارئ”.

وأضافت “نظرة المجتمع داعمة جدا وردات الفعل إيجابية من الجميع لوظيفتي”، مشيرة إلى أن الكثيرين يشعرون بالسعادة عندما يعلمون أننا سعوديات.

وتابعت” إغلاق الجوالات والنوافذ خلال الإقلاع والهبوط يكون لسبب رغبتنا في أن يكون تركيز الضيف معنا، في حال حدوث أي أمر طارئ يخبرنا وذلك حتى نتصرف بشكل “.

أساس عملي هو السلامة ..

أحلام بحد السماء.. قصة دانا الرويلي سيدة سعودية تعمل كملاح جوي#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lUrBaXRh9T — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2022

دانا الرويلي – ملاح جوي : نظرة المجتمع داعمة جدا وإيجابية من الجميع لوظيفتي .. والكثيرين يشعرون بالسعادة عندما يعلمون أننا سعوديات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XbD3ss4zvm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2022