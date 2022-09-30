سرد استشاري النساء والولادة، أيمن بخاري، قصة محزنة لوفاة جنين بسبب استمرار والدته على الشيشة.

وأكد أن السيدة كانت مستمرة في تدخين الشيشة ما أدى إلى وفاة جنينها، واتضح أن هذه الشيشة هي السبب الرئيسي لفقدان هذا الجنين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن الدراسات أثبتت ارتباط وفاة الرضيع بتدخين الأم، مشيرا إلى موقف آخر تأثر به، وذلك عندما جاءت سيدة إليه لمعرفة خيارات الإجهاض بعدما أكد أحد الأطباء أن جنينها به مشكلة ولن يعيش،وكانت حزينة لأنها كانت تنظر هذا الجنين من 10 سنوات.

وأضاف أنه عندما فحصها لم يجد في الجنين أي مشكلة، وأبلغها بذلك ففرحت وانهمرت دموعها،وسعدت بذلك.

فيديو | انفراج بعد كربة.. قصة سيدة انتظرت الحمل 10 سنوات#الراصد pic.twitter.com/W0yECWKs7Z — الراصد (@alraasd) September 29, 2022