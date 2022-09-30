كشف السوري عمر السومة عن كواليس جديدة بشأن رحيله عن النادي الأهلي، مؤكداً أنه حتى الآن لا يصدق هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال السومة في تصريحات إعلامية “: “لم يكن لدي رغبة في الرحيل عن الأهلي، لكن الإدارة تحدثت مع وكيلي، وقالوا له حتى لو الراتب تم خفضه إلى 50 % لن نستطيع الدفع ومن الأفضل أن يخرج لأن النادي لن يستطيع السداد”.

وأضاف: “اضطررت أن أبحث عن ناد آخر، ولم أكن أرغب في الخروج من السعودية، ووقتها العربي القطري قدم عرضا وبعدما استخرت الله وافقت”.

وتابع : “أجمل أيام حياتي كانت مع الأهلي ولن أنساها، وفي النهاية هذا مكتوب وكان هناك أسباب لا أحب الخوض فيها، وحتى الآن لا أصدق هبوط الأهلي، وما حدث كان غريبا لجميع الجماهير حتى خارج السعودية”.