تنوي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إلغاء مئات الوظائف، وإغلاق المحطات الإذاعية عبر خدمتها العالمية.

وصرحت الإذاعة إنه سيتم إلغاء 382 وظيفة بموجب المقترحات، والتي ستشهد أيضاً إغلاق بي بي سي عربي، وإذاعة بي بي سي الفارسية، مضيفة أن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى هذه الخيارات الصعبة.

وأشارت إلى أن خدماتها الدولية بحاجة إلى توفير 28 مليون جنيه إسترليني كجزء من المدخرات السنوية الأوسع البالغة 500 مليون جنيه إسترليني، كجزء من محاولتها لجعل الشركة رائدة رقمياً.