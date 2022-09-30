تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في مصر، من القبض على الشيخ إبراهيم شهاب بتهمة تجارة العقاقير غير المرخصة ومجهولة المصدر، واستخدامها في أمور الدجل.

وفتحت جهات التحقيق في القليوبية تحقيقات موسعة مع الشيخ إبراهيم شهاب، بعد ضبطه وبحوزته كمية من تلك العقاقير التي يروج لها، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التي يظهر بها.

وأظهرت التحريات والتحقيقات الأولية، أن الشيخ إبراهيم شهاب ظهر عبر صفحاته وفي فيديوهات منسوبة له، يروج لتلك العقاقير واستعمالها في العلاج من المس والسحر، وادعى قدرته على العلاج من المس من الجن وفك الأعمال السفلية وأعمال السحر.

وذكرت أنه يمتلك مركزا للعلاج بالقرآن الكريم، من أمراض السحر والحسد والمس والعين بالأعشاب والحجامة، يقوم من خلاله بالترويج لتلك العقاقير والأدوية بدون أي تصريحات.