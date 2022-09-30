وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار “ريليفريو” الجديد المُخصص للمرضى الذين يعانون من التصلب الجانبي الضموري، والذي يُعرف اختصاراً بمرض “ALS”.

وأوضح مدير مكتب علم الأعصاب بالإدارة، البروفيسور بيلي ديون، أن الموافقة على العقار الجديد الذي يتكون من مادتي “فينيلبوتيرات الصوديوم” و”التورورسوديول”، توفّر خياراً علاجياً لمرض يهدد الحياة ولا يوجد له علاج فعّال.

وذكرت “الغذاء والدواء الأمريكية”، أنه يمكن تناول ريليفريو عن طريق الفم أو من خلال أنبوب تغذية، حيث يوصى بتناول جرعة واحدة إلى جرعتين يومياً خلال الأسابيع الست الأولى، كما يجب تناول الجرعات بعد الوجبات الأساسية أو الخفيفة.

ويعد التصلب الجانبي الضموري أحد الأمراض النادرة، فهو يهاجم خلايا الأعصاب المسؤولة عن الحركة والكلام والبلع؛ ما قد يؤدي تدريجياً لضعف العضلات والشلل.