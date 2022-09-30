أعلنت مجموعة شلهوب، عن عدة وظائف شاغرة، من خلال برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف – قطاع المبيعات: حملة دبلوم أو شهادة ثانوية، ولا يشترط وجود خبرة مسبقة.

وأوضحت أن الوظائف في (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها)، هي: مُمثلة مبيعات، استشارية تجميل، مدير متجر، وظائف أخرى مُتعددة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءًا من أمس الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ الموافق 2022/09/29م، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف – قطاع المبيعات (الرياض): هنا

2- الوظائف (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها): هنا