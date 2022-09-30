كشفت الهيئة العامة للأوقاف، مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (التدريب على رأس العمل) في عدة قطاعات في الهيئة لحملة البكالوريوس.

ويعد الهدف من التدريب: هو برنامج تدريب موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، يهدف الى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتواصل بفعالية مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

وذكرت أن مدة التدريب (6) أشهر، مكافأة شهرية، فيما هناك إرشادات هامة وتعليمات للتقديم على الشاغر الوظيفي: تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات غير المكتملة، الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل أو الإجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF. 4- التقدم على الفرصة بناءً على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة وسنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة، وقبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه، يرجى الملاحظة (يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية).

وأشارت إلى لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال موقع الهيئة العامة للأوقاف