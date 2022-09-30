كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن إطلاق برنامج تدريب منتهٍ بالتوظيف (لحملة الثانوية)، يستمر لمدة سنتين؛ وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي.

وذكر المعهد، أن التدريب منتهٍ بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي.

وأكدت أنه لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية 70% كحد أدنى، المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة، المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة، ألا تزيد كتلة الجسم عن 30.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) ورقم (7) من نظام المرور. 9- أن يكون حاصلًا على درجة القدرات العامة 60 فأكثر، ألا يكون مضى على آخر اختبار للقدرات العامة أكثر من 5 سنوات.

وتعد المميزات: تأمين طبي، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، مكافأة شهرية لا تقل عن 3,000 ريال، دبلوم مُعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بينما برامج الدبلوم: الأمن الصناعي، الكهرباء، أعمال الأنابيب، رفع وتحميل، السقالات، تشغيل الرافعات، الميكانيكا، الآلات الدقيقة، التشغيل، الصحة والسلامة، التبريد والتكييف، الحفر، اللحام.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءًا من الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م، من خلال موقع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول