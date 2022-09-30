كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن وصولها إلى رقم قياسي جديد في نسبة توطين الوظائف الفنية والتخصصية بها، حيث تخطت نسبة الموظفين السعوديين 97% من إجمالي العاملين لديها.

وأوضحت المؤسسة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “SHRM MENA” السنوي في دبي، قصة نجاحها في تمكين الكفاءات السعودية من إدارة وتنفيذ عملياتها كافة، وتأهيلهم لأفضل الممارسات العالمية والكفاءة المهنية.

وأشار وكيل المحافظ لرأس المال البشري ناصر الحميد، خلال جلسة حوارية حول التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى قدرات المهندسين والفنيين السعوديين الذين يعملون في إنتاج ونقل وإمداد المياه المحلاة.