أعلنت شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة (petrogistix)، عن توفر وظائف عن بعد لحملة الدبلوم و البكالوريوس؛ وذلك للعمل بمجال الدعم الإداري والمكتبي وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظيفة
– مساعد إداري.
المتطلبات والتفاصيل:
– أن يكون المتقدم سُعُودي الجنسية.
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة 1 سنة في مجال الدعم الإداري (مساعد/موظف إداري).
– مهارات الحاسب الآلي والأوفيس وخصوصا (Excel).
– معرفة أساسيات المحاسبة.
وأوضحت الشركة أن التقديم على وظائف شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة؛ يتم بإرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )
مع كتابة “المسمى الوظيفي” في عنوان الإيميل.
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