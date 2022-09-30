أعلنت شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة (petrogistix)، عن توفر وظائف عن بعد لحملة الدبلوم و البكالوريوس؛ وذلك للعمل بمجال الدعم الإداري والمكتبي وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظيفة

– مساعد إداري.

المتطلبات والتفاصيل:

– أن يكون المتقدم سُعُودي الجنسية.

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– خبرة 1 سنة في مجال الدعم الإداري (مساعد/موظف إداري).

– مهارات الحاسب الآلي والأوفيس وخصوصا (Excel).

– معرفة أساسيات المحاسبة.

وأوضحت الشركة أن التقديم على وظائف شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة؛ يتم بإرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )

مع كتابة “المسمى الوظيفي” في عنوان الإيميل.