كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن مباراة الاتحاد والنصر فرصة للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ليرد الجميل لإدارة النصر.

وقال “جستنيه” في حديثه: “مباراة الاتحاد والنصر فرصة لتاليسكا ليرد الجميل لإدارة النصر وجماهيره ولمن جاموله من الإعلام”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

وكان “تاليسكا” قد وعد جماهير النصر ببذل كل ما يملك من جهد لقيادة زملائه، من أجل الفوز على الاتحاد بعد غياب 4 سنوات كاملة.