أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” بدء التقديم في برنامج التعليم المهني 2022م تطوير الخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات بالإضافة لتعزيز فرصة التوظيف.
مزايا البرنامج:
– مكافئات شهرية.
– برنامج تدريبي مكثف والحصول على شهادات احترافية.
– التدوير الإداري.
– تأمين طبي للمتدرب.
التخصصات المستهدفة:
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية بجميع أنواعها.
– التخصصات الإدارية بجميع أنواعها.
– التخصصات الهندسية بجميع أنواعها.
شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على درجة البكالوريوس/الماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادله.
3- حديث تخرج (أقل من سنتين).
4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
وأوضح البنك أن التقديم متاح الآن وينتهي غدًا السبت الموافق2022/10/01، حيث يتم التقديم عبر رابط الموقع.
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