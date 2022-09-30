أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” بدء التقديم في برنامج التعليم المهني 2022م تطوير الخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات بالإضافة لتعزيز فرصة التوظيف.

مزايا البرنامج:

– مكافئات شهرية.

– برنامج تدريبي مكثف والحصول على شهادات احترافية.

– التدوير الإداري.

– تأمين طبي للمتدرب.

التخصصات المستهدفة:

– التخصصات القانونية.

– التخصصات التقنية بجميع أنواعها.

– التخصصات الإدارية بجميع أنواعها.

– التخصصات الهندسية بجميع أنواعها.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة البكالوريوس/الماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادله.

3- حديث تخرج (أقل من سنتين).

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأوضح البنك أن التقديم متاح الآن وينتهي غدًا السبت الموافق2022/10/01، حيث يتم التقديم عبر رابط الموقع.