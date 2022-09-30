أفادت مصادر صحفية بأن محترف الهلال، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، أصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمباراة أمام التعاون، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ الخلفية التي حرمته من المشاركة مع الفريق منذ بداية الدوري.

ويُشار إلى أن فريق الهلال، أجرى مساء الخميس، مرانا اعتياديا استعدادا لمواجهة التعاون، حيث بدأ المران الذي قادة رامون دياز بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة.

والجدير بالذكر أن الخماسي الدولي “محمد كنو، ناصر الدوسري،سعود عبدالحميد، ناصر الهدهود، محمد القحطاني انضم إلى تدريبات الفريق.