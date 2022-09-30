حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على المركز الأول من فئة أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى المركز الثاني من فئة أفضل مبادرة للاتصال الحكومي لتمكين المرأة على المستوى العالمي، في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

ويُشار إلى أن الوزارة حققت الفوز بالمركزين الأول والثاني إثر المنهجية المتبعة في التنفيذ، والتأثير والنتائج المحققة، وتوظيف التكنولوجيا والإعلام في بلوغ الشريحة المستهدفة من الجمهور والابتكار والرؤى الاستباقية.

وأفاد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، محمد بن ناصر الجاسر، بأن هذا التتويج؛ نتيجة لجهود منسوبي ومنسوبات الوزارة، والمنهجية الاتصالية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي تضمُّ 53 مرشحاً ضمن قائمتها القصيرة للفوز في 19 فئة مختلفة، ضمن الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة.

والجدير بالذكر أن المسابقة، شهدت منافسة بين 250 ملفاً مستوفاة الشروط، من أصل 600 ملف مرشح قدمتها 80 جهة من مختلف أنحاء العالم.