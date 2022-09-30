كشفت العلامة التجارية الكبرى بيجو عن إدخالها بعض التعديلات على سيارة e-208 لتصبح هذه السيارة من بين أفضل المركبات الكهربائية المخصصة لفئة الشباب.

وجاءت e-208 بنسختها الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم، ومظهر عصري يعكس جمال شكله تصميم الواجهة الأمامية وتصميم العجلات وتصميم المصابيح الأمامية التي حصلت على خطوط إضاءة طولية مميزة تعمل بتقنيات LED.

وتميزت واجهة القيادة فيها بعناصر من ألياف الكربون والكروم، وحصلت أزرار التحكم فيها على شكل فريد جدًا، كما جهزت الواجهة بنظام شحن لاسلكي للهواتف وبشاشتين واحدة بارزة قبالة السائق وأخرى لمسية في المنتصف.

وانفردت السيارة بأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، وجهزت بنظام مولتيميديا متطور، فضلا عن حصولها على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات.

وتستمد السيارة قوتها من محرك أقوى مقارنة بمحركات سيارة e-208 السابقة، حيث أنه يولد عزما يعادل 158 حصانا، كما تم تحسين البطارية لتكفي المركبة لقطع 400 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.