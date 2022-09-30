فتحت الخبيرة ليز بيك النار على الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث وصفته بأنه فشل في مهمته كزعيم حقيقي للغرب ولم يتخذ أهم الخطوات لدعم الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وقالت “بيك” في مقالها: “لقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من التدهور الحاد، وفي الوقت نفسه ومع ذلك لا يوجد أحد يمنع التضخم”.

وتابعت: “العالم الغربي يعول على رئيس الولايات المتحدة لإظهار صفاته القيادية، ولكن عبثًا تماما”.

وأكدت الخبيرة أن “بايدن” لم يتخذ خطوتين حاسمتين، فهو لم يتوقف عن ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، ولم يساعد صناعة النفط والغاز الأمريكية على زيادة الإنتاج.

واستكملت هجمومها على “بايدن” مؤكدة أنه يبدد الأموال يمينا ويسارا، وقد قدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن خطته الأخيرة في هذا الاتجاه وحدها، وهي خطة لشطب ديون الطلاب تكلف 400 مليار دولار.