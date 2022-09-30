شهدت محافظة الجيزة بمصر، واقعة مرّوعة حيث لقت طفلة مصرعها غرقًا، داخل ”غسالة ملابس“.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، إخطارًا يفيد بوفاة طفلة أثناء لهوها داخل منزلها.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومباشرة حيثيات الواقعة، ليتبين سبب الوفاة المفاجئة.

وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام، توفيت غرقًا داخل ”غسالة ملابس نصف أوتوماتيك“.

وأفادت التحريات بأن والدة الطفلة خرجت لنشر بعض الملابس في شرفة المنزل، وعندما عادت لجلب ملابس أخرى، وجدت طفلتها داخل الغسالة، وفشلت في إخراجها حتى فارقت الحياة.

والجدير بالذكر أن جثمان الطفلة تم نقله إلى المستشفى لوضعه تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير طبي بأسباب الوفاة.