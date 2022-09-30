تأكدت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى واشنطن اليوم الجمعة، من سير عمليات إجلاء المواطنين النازحين جراء إعصار إيان، والذي ضـرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.

وبحثت الصغيرة خلال اتصال هاتفي أجرته مع القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي، موقف إجلاء المواطنين وما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين.

كما أثنت على ما يقدمه العاملون بالسفارة والقنصلية من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.

ويأتي ذلك على خلفية إصدار السلطات المختصة بولاية فلوريدا أوامر بالإخلاء الإجباري للسكان في عدة مقاطعات، لضمان سلامتهم من العاصفة.