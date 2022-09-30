أفاد خبراء التقنية بأن هواتف آندرويد تأتي بمجموعة كبيرة من الميزات المفيدة، وتتعلق إحدى هذه الميزات بـ “مساعد غوغل” الذي يتيح لك القيام بأشياء مثل إدارة قائمة المهام الخاصة بك، وتنظيم جدولك، والحصول على إجابات على الاستفسارات الخاصة بك.

وتتمثل الميزة في تفعيل الأوامر المتقدمة الأكثر استخدامًا عن طريق إدخال عبارات مخصصة بصوتك الفعلي، لذلك إليك كيفية الوصول إلى الاختصارات في مساعد غوغل:

١: الدخول على مساعد غوغل .

٢: الضغط على الإعدادات.

٣: مرر القائمة لأسفل وانقر على “الاختصارات”.

وسترى ضمن هذه القائمة، مجموعة من التطبيقات مدرجة مع عبارات أوامر صوتية محددة مسبقًا، ما عليك سوى النقر على رمز علامة الجمع “+” بجوار أي من هذه العبارات لتمكين الأمر الصوتي.