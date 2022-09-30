شهد ركاب طائرة، لحظات عصيبة، وذلك بعدما حلقت في قلب الإعصار «إيان» الذي يضرب الولايات المتحدة بعنف حالياً.

ووثق مقطع فيديو للإعصار وهو يتلاعب بها، وظهر من متن الطائرة، ركابها وهم يتدافعون في مقاعدهم، فيما يحاول آخرون الإمساك بالأغراض، بينما تتحطم بعض الأشياء بما في ذلك أسرة الطائرة، في وقت كان البرق يتصاعد عبر النوافذ، كما ُيسمع في الفيديو أحد الركاب يقول: «نحن بخير».

وأفاد مهندس الطيران، نيك أندروود الذي نشر فيديو الحادثة عبر «تويتر» بأن الرحلة التي كان على متنها يوم الأربعاء، كانت الأسوأ في حياته المهنية، مؤكداً أنه لم ير مثل هذا البرق من قبل.

والجدير بالذكر أن الطائرة المتخصصة في جمع بيانات الأعاصير أقلعت من هيوستن في الساعة 2:55 صباحاً. الأربعاء وعادت بعد ست ساعات و 47 دقيقة.