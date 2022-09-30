وقع حادث غريب بمباراة تنس في بطولة دوري أورليانز بفرنسا، أمس الخميس، وصفها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها بعيدة عن الروح الرياضية.

وجمعت المباراة بين لاعبي التنس أدريان أندرييف وكورنتين موتيه، وانتهى بفوز الأول المصنّف 247 عالميا على موتيه المصنّف 64 عالميا.

وبين مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي التنس وهما يتصافحان بعد انتهاء المباراة، إلا أن الأمر تطور إلى حد الدفع وتوجيه صفعات، وتدخل حكم المباراة على الفور للفصل بين اللاعبين اللذين تبادلا كلمات وشتائم.

وعبّر موتيه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائه من سلوك أندرييف خلال المباراة، لافتًا أنه تعرض للتهديد من جانب اللاعب البلغاري.

وتابع موتيه: “ما جعلني أصفعه هو شتمه لي، هددني بانتظاري خارج الملعب، لكنه اختبأ خلف رجال الأمن”.