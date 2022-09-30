يعد الخروب من الأعشاب التي تحقق العديد من الفوائد حيث يمكن تقديمها بعدة طرق مختلفة كالعصير أو يتم تناول كما هو، لذا سنستعرض أبرز هذه الفوائد من خلال هذا التقرير.

وتضمن فوائد الخروب المساعدة على تعزيز عملية الهضم وعلاج الإسهال، حيث يعزز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي وتعزز عملية الهضم والامتصاص في الجسم.

كما يستخدم الخروب ايضاً في علاج الاسهال عند الاطفال كما يستخدمه البالغين ايضاً، ويساعد كثيراً مشروب الخروب أو تناول مسحوق الخروب في تقصير فترة الأعراض في الأطفال والرضع المصابين بالإسهال الحاد.

ويساعد الخروب أيضًا في الرجيم وذلك عملية إبطاء التفريغ التي تقوم بها المعدة، وذلك لما يحتوي عليه من نسبه عاليه من الالياف، مما ينتج عنه زيادة الشعور بالشبع وهذا يقلل من مشاكل السمنة.