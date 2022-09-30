أفاد مصدر حكومي في أفغانستان، بسقوط 19 قتيلًا و30 جريحًا في تفجير انتحاري بمركز تعليمي غربي ⁧‫كابل‬⁩ في أفغانستان .

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران وقوع التفجير بينما كان الطلاب يستعدون لامتحان، وأغلقت القوات الأفغانية الطرق المؤدية إلى موقع الهجوم.

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصور على وسائل الإعلام المحلية تظهر ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار.

ويُذكر أنه في مايو 2021، وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته، أوقعت 75 قتيلا معظمهم تلميذات، وأكثر من 300 جريح.