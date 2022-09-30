أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون خارج مانشستر يونايتد صيف 2023 إثر نهاية عقده، وأكدت أن الهلال يملك العديد من الفرص لإقناعه باللعب في صفوفه.

ويُشار إلى أن الهلال حاول ضم رونالدو الصيف الماضي في ظل الخلاف بينه وبين الفريق الإنجليزي ورغبته في الرحيل، لكن إدارة مانشستر يونايتد أغلقت الباب أمام اللاعب.

وقالت المصادر ذاتها :”أن رونالدو سيبلغ 38 عامًا مع بداية 2023، ولن يكون أمامه خيار سوى قبول عرض ثانوي من الجانب الرياضي، رغم أنه لازال متميزُا في الجانب الاقتصادي.”

ولن يجد الهلال صعوبة أو عقبات في تقديم عرض مالي خيالي لرونالدو، وأوضحت المصادر أن اللاعب يمكن أن يحصل على 50 مليون يورو في كل موسم يلعبه مع النادي .

ويعيش رونالدو لحظات حرجة في مسيرته سواء رفقة مانشستر يونايتد أو المنتخب البرتغالي وشهد مستواه تراجعا ملحوظا.

والجدير بالذكر أن فهد بن نوفل رئيس نادي الهلال قد أكد في تصريحات سابقة، أن الفريق فاوض النجم البرتغالي وأن المنع من التعاقدات أوقف المفاوضات ولم يرفض كريستيانو رونالدو العرض.