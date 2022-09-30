أزاحت صحف إسبانية الستار عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان؛ لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده.

وسيقدم باريس سان جيرمان لميسي اقتراحًا أولًا لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2023، وسيكون العرض لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم واحد.

وسيتم ذلك مع احترام الشروط الاقتصادية الحالية، بحيث يحصل ميسي على 30 مليون يورو في العام الواحد.

وأشار الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان جاد للغاية؛ والدليل على ذلك أن ناصر الخليفي رئيس النادي هو الذي كان مسؤولا عن نقل هذا الاقتراح الأول إلى بيئة المهاجم الأرجنتيني.

يُذكر أن “ميسي” كان قد أنضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، وذلك في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقد نجمه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.