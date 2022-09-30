أزاحت دار سك العملة الملكية البريطانية، الستار عن عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، والتي من المقرر البدء بتداولها قبل عيد الميلاد.
ويُشار إلى أن العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث ستطرح على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنسا.
وستقوم دار سك العملة الملكية البريطانية بإصدار مجموعة عملات تذكارية يوم الاثنين 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.
وأفاد كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية، نيكولا هاول، بأنه يتوقع أن تظهر العملة التي تحمل صور ملك بريطانيا الجديد في ديسمبر القادم على الأرجح.
وجاء وجه العملة، يحمل صورة للملك تشارلز ناظرا للجهة اليسرى، خلافاً لوالدته الراحلة والتي كانت تنظر باتجاه اليمين، بينما حملت العملة من الظهر شكلاً زخرفيًا تخليدًا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.
والجدير بالذكر أن تقديرات دار سك العملة الملكية، تشير إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر، وستبقى قيد التداول ليتم استبدالها بمرور الوقت عند تلفها.
الهند أتفقت مع السعودية على إنشاء مراكز أبحاث مشتركة ونتج عنها عدة إبتكارات منذ سنة 2019 والآن إتفقت مع السعودية على التعامل بالعملات المحلية الريال والروبية وتنفيذ 44 مشروع مشترك في كل المجالات الإقتصادية أما الصين فإستثمرت في السعودية فوق 20 مليار ريال منذ بداية العام ولا ننسى أن هناك مواطنين سعوديين من أصول هندية وآخرين من أصول صينية وهو ما جعل هذين البلدين يحتلون المراتب الأولى في الإقتصاد السعودي فالسعودية تشبه ماليزيا وسنغافورة في تركيبتها السكانيه ماعدا أنها تفتقد لعرقية الملايو