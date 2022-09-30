أزاحت دار سك العملة الملكية البريطانية، الستار عن عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، والتي من المقرر البدء بتداولها قبل عيد الميلاد.

ويُشار إلى أن العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث ستطرح على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنسا.

وستقوم دار سك العملة الملكية البريطانية بإصدار مجموعة عملات تذكارية يوم الاثنين 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.

وأفاد كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية، نيكولا هاول، بأنه يتوقع أن تظهر العملة التي تحمل صور ملك بريطانيا الجديد في ديسمبر القادم على الأرجح.

وجاء وجه العملة، يحمل صورة للملك تشارلز ناظرا للجهة اليسرى، خلافاً لوالدته الراحلة والتي كانت تنظر باتجاه اليمين، بينما حملت العملة من الظهر شكلاً زخرفيًا تخليدًا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.

والجدير بالذكر أن تقديرات دار سك العملة الملكية، تشير إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر، وستبقى قيد التداول ليتم استبدالها بمرور الوقت عند تلفها.