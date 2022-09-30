أفادت تقارير إعلامية ، بأن عودة لاعبي الهلال سلمان الفرج، محمد العويس، سالم الدوسري وعلي البليهي، إلى المشاركة في المباريات الرسمية لم تتحدد بعد.

وكان الرباعي، قد تعرض لإصابات متفرقة خلال مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني السابق في إسبانيا.

وقال المتحدث باسم الهلال هشام الكثيري:” أن موعد العودة يعتمد على مدى استجابة الرباعي المصاب للعلاج والتأهيل الذي يخضعون له في عيادة الفريق.”

والجدير بالذكر أن فريق الهلال، أجرى مساء الخميس، مرانا اعتياديا استعدادا لمواجهة التعاون، حيث بدأ المران الذي قاده رامون دياز بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وانضم الخماسي الدولي “محمد كنو، ناصر الدوسري، سعود عبدالحميد، ناصر الهدهود، محمد القحطاني إلى تدريبات الفريق.