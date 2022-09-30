وثق مقطع فيديو نقل الجرحى بعد انتهاء الصلاة بدزاب في بلوشستان حيث قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على المصلين في مسجد مكي.

وأطلقت قوات الأمن النار على المصلين في المسجد ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة في صفوفهم، وذلك في محاولة لفض مظاهرة كان مخططًا انطلاقها اليوم.