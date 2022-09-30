احتفلت اللجنة السعودية لليوغا بتخريج أول دفعة بالمملكة من حُكّام رياضة اليوغا أسانا، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة.

وذكرت اللجنة أن أغلب الخريجات من السيدات وعددهن 19سيدة ينتمون إلى عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بالإضافة إلى حكمين من الرجال.

من جهتها، دعت نوف بنت محمد المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا، جميع ممارسي ومحترفي رياضة اليوغا أسانا إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التي ستعقد في القريب العاجل، والاستفادة من الدورات التي توفرها اللجنة السعودية لليوغا لأنواع رياضات اليوغا الأخرى المختلفة.

وأكدت “المروعي” على أن تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لهذه الرياضة، كان دافعاً لتوفير كوادر من الحُكام والحَكمات السعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ومن ثم الانطلاق للمشاركة في تحكيم البطولات الإقليمية والدولية.

يذكر أن رياضة اليوغا أسانا نوع من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي، وتعتمد على الدمج بين البنية الجسمية وتركيز العقل العميق وفي صورة متناسقة، وتسهم في تعزيز القوة والمرونة الجسدية بشكل كبير، وتساعد على الوصول إلى درجات عالية من التركيز والوصول إلى السكينة والهدوء.