دخل رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان، في نوبة ضحك بعدما سأله الإعلامي الرياضي تركي العجمة سؤال غريب طرحه أحد المتابعين لبرنامجه “كورة روتانا”.
وقال العجمة أن أحد المتابعين يتساءل عما إذا كان “الضبعان” لا يزال يجلب راقي شرعي في النادي، إلا أن “الضبعان” نفى صحة ذلك ودخل في نوبة ضحك.
وتبادل الطرفان التعليقات الطريفة حول الأمر واشترك معهما باقي ضيوف حلقة البرنامج المذاع على قناة روتانا خليجية.
"راقي شرعي" في النادي!..
العجمة ينقل لتركي الضبعان أغرب سؤال جاء من أحد المتابعين.. شاهد كيف رد رئيس الطائي #كورة_روتانا pic.twitter.com/BgXUCliWV2
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 30, 2022
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