قال استشاري الأمراض المعدية، سعيد دلقم، إن الإنفلونزا الموسمية تستمر من 3 إلى 10 أيام.

وأكد “دلقم” أنه لا فرق بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ونوه بأن أعراض الأمراض التنفسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة، واحتقان في الحلق، وزكام، مضيفا أن الفحص هو الذي يظهر ما إذا كان الفرد مصاب بالإنفلونزا أو كورونا.