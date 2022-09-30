كشفت صورة تم تسريبها خلال الساعات الماضية عن ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في كرة القدم عالمياً.

وجاء الفرنسي كريم بنزيما في صدارة قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، حيث خاض 46 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15 هدفا.

وجاء المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي سابقا وبايرن ميونخ الألماني حاليا، في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتلاه النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الثالثة برصيد 14 نقطة.

فيما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ومن ثم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ سابقا وبرشلونة الإسباني حاليا، في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سادسا برصيد 6 نقاط.

واحتل كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز السابع برصيد 3 نقاط، وتلاه الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بنقطتين، متساويا مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

واحتل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، المرتبة العاشرة برصيد نقطة واحدة، فيما خرج كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة 5 مرات، من قائمة الـ10 الأوائل، بوجوده في المركز الـ11.