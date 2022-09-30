تجرد أب من مشاعر الرحمة والإنسانية، وأقدم على قتل طفلته البالغة من العمر ٣ سنوات بعد أن عذبها بدون شفقة على سبب تافه.

وقام الأب المقيم في مدينة الجيزة بمصر بتعذيب طفلته بالضرب المبرح، مستخدما سلك شاحن هاتفه، وحرقها في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن لقيت مصرعها.

وأكدت زوجة الأب أن زوجها هو من اعتدى على الطفلة ، وتسبب في إصابتها باصابات بالغة، لإنها قامت بفتح الثلاجة بدون إذنه.

وألقت القوات الأمنية القبض على الأب المتهم، والذي تبين أنه من أصحاب السوابق في قضايا سرقات ومخدرات، حيث أقر بجريمته، مبيناً أنه أضرم النار في أجزاء من جسد طفلته وضربها بسلك شاحن الهاتف حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.