أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن بلاده لا تقبل فكرة إلغاء القيم العائلية التقليدية واستبدالها بالمفاهيم الأخرى.

وقال بوتين في خطاب له اليوم الجمعة في الكرملين: “هل نريد حقا أن نحصل هنا، في بلادنا، في روسيا، بدلا من الأم والأب على أحد الوالدين رقم 1 ورقم 2 ورقم 3؟”

وأضاف: “لا نريد أن يُفرض في مدارسنا ابتداء من المدرسة الابتدائية الشذوذ الذي يؤدي إلى التدهور والانقراض وأن يفرض عليهم أن هناك، حسب مزاعمهم، عدا المراة والرجل أي جنس ثالث وأن يُقترح عليهم إجراء عمليات تغيير الجنس. هل نريد كل ذلك لبلادنا ولأطفالنا؟ كل هذه الأشياء غير مقبولة بالنسبة لنا. لدينا مستقبلنا المختلف”.