قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة، إن الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية تعد هذه الانتخابات الأولى في تاريخ الكويت التي لم تدخل فيها السلطة لشراء الأصوات.

وأكد أن ذلك يدل على العهد الجديد بقيادة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الإصلاح الحكومي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج mbc المذاع على قناة mbc.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات لم تسجل فيها أي أحداث عنف بين الناخبين أنفسهم، مشددا على ضرورة تغيير آليات التعامل مع الانتخابات لكونها آليات قديمة ولا يجوز أن تستمر في الفترة الحالية مع ظهور جديد.

ولفت إلى أنه لا يجوز قصر التصويت من سن21 فما فوق أو السماح للحرس الوطني بالتصويت، ومنع الجيش والشرطة من التصويتن لذلك لابد من إيجاد آلية جديدة للتصويت في الانتخابات.

وأكد أن التجربة الأولى لدخول المرأة في مجلس الأمة الكويتي كانت مضحكة، وكان هناك نائبتين أثار الضحك والتنمر، مشددا على ضرورة إعطاء المرأة القوة في العلم والتعليم وحرية اتخاذ القرار لدخول مجلس الأمة الكويتي.

وزير الإعلام الكويتي الأسبق د.سعد بن طفلة: يجب أن نعطي المرأة القوة في العلم والتعليم وحرية اتخاذ القرار لدخول مجلس الأمة الكويتي@Saadbin6iflah#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/NA2e843kKO — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 30, 2022