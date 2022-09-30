قال الدكتور صالح الدماس، استشاري أمراض واضطرابات النوم، أن المشكلة الرئيسية لمرض الجاثوم هي المشاعر السلبية المصاحبة لهذه الحالات.

وأشار إلى أنها عادة لا تدوم لوقت طويل وتستمر من ثوان إلى دقيقين في معظم الحالات، وقد ترتفع إلى 3–7 دقائق في حالات نادرة.

وتابع خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن الجاثوم ليس له عواقب طبية ، ولكن يصاحبه حالة من القلق أو الخوف عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، خاصة إذا كان متكررًا، ولكن حدوثه مرة أو مرتين في الحياة أمر طبيعي.

وأوضح الدماس أنه عندما يحدث بشكل متكرر قد يكون مصاحب لحالة طبية أخرى أو مشكلة حقيقية في النوم أو ربما يكون مشكلة معزولة ليس لها أي عواقب.

ولفت إلى أن التاريخ المرضي المفصل أمر مهم لمعرفة ما اذا كان حالة منعزلة أو جزء من متلازمة أكبر، خاصة متلازمة النوم القهري.

وأضاف أن “شلل النوم” قد يحدث بشكل يومي أو أسبوعي أو قد يكون النوم غير جيد أو للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد النفسي أو الجسدي في النهار أو المصابين المصابين بمتلازمة انقطاع النفس الليلي.

فيديو | استشاري أمراض واضطرابات النوم د. صالح الدماس: المشكلة الرئيسة لمرض "الجاثوم" هي المشاعر السلبية وحدوثه لمرتين في الحياة يعد أمرا طبيعيا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/WoMiLr2P8J — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2022