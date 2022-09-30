قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحتوي المحلي، عبدالله الخريف، إن الشركة السعودية لكهرباء أعلنت ارتفاع التوطين في “خدمات الطاقة” إلى 68%.

وأكد أن هناك توافق حقيقي بين اللجنة وهيئة المحتوى المحلي، مضيفا أن برامج الشراكات الاستراتيجية للهيئة مكنتهم من إطلاق ورش عمل، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن هذه الورش تحاكي هموم الصناعيين والفرص المتاحة، مؤكدا أن هذه النسبة في التوطين للشركة السعودية للكهرباء تعد أرقام جيدة وتساهم في رفع سقف التحدي في المصانع ودفعهم لتقديم خدمات أفضل للشركة.