أقدمت مذيعة أمريكية على الانتحار قبل حفل زفافها، وتبين أن أفعال خطيبها كان لها دور في القرار الحزين.

و انتحرت المذيعة الأميركية نينا باتشولكي قبل 6 أسابيع فقط من زواجها من خطيبها كايل هاس، وهو أب مطلق لطفلين يكبرها بـ11 عاما.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” أن المذيعة الأميركية اكتشفت أن خطيبها خاض علاقة غرامية أخرى، مما تسبب لها بالاكتئاب.

وتركت نينا رسالة أخيرة كانت لخطيبها وقالت فيها: “أحبك يا كايل بالرغم مما فعلته بي. أنا آسفة لأنني سأفعل ما علي فعله ولكنني لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن”.