وثق مقطع فيديو الرئيس الروسي بوتين وهو يتحدث بحماس شديد ويصرخ قائلاً : سننتصر.

وبعد حفل التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا ستحقق “النصر” في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالا بضم 4 مناطق اوكرانية.

وقال الرئيس الروسي على وقع تصفيق آلاف من انصاره رفع بعضهم الاعلام الروسية أن هذا الانضمام أنشأ أوكرانيا جديدة، مؤكدا أنه لا أحد سأل الملايين عن رأيهم عند انهيار الاتحاد السوفييتي.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم ضم أربع مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.