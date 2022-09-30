قدم عبد الله العسيري، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية، نصائح لتقوية المناعة ضد الإنفلونزا الموسمية، ومنها الحرص على غسل اليدين، وعدم ملامسة الأصابع المتسخة للوجه لتجنب العدوى بالفيروس
وأضاف أن النصائح تشمل أيضل الحرص على نظافة المنزل والاسطح بشكل دوري، وأخذ التطعيمات اللازمة، والابتعاد عن مثيرات الحساسية مثل الغبار أو دخان السجائر، أو الدخان المنبعث من السيارات أو إحراق الحطب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
كما شدد على تناول العسل وعصير البرتقال والمشروبات الساخنة، مشددة على ضرورة أن يأخذ الأطفال والكبار إجازة مرضية لتجنب نشر العدوى وإعطاء الجسم راحة ليكون وضعه أحسن.
د. شجاع القحطاني -استشاري اجتماعي وأسري- يوضح علامات الشخص المنافق اجتماعياً @shqaht#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/DzZsulu0FR
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2022
هل كل صاحب شخصية نجرسية بالضرورة يكون منافق احتماعياً؟.. استشاري أسري يجيب@shqaht#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GiDvhlfc4q
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2022
استشاري اجتماعي وأسري: هذه المهن ينتشر فيها النفاق الاجتماعي أكثر من غيرها@shqaht#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/cx0yMPEGCD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2022
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