روت الدكتورة بدور المطيري تفاصيل حصولها على جائزة الأم المثالية على مستوى اسكتلندا،رغم أنها سعودية.

وقالت المطيري :” هذه الجائزة تقام منذ ٥ سنوات، بدأت القصة عندما التحقت بدورة تدريبية أعلنوا عنها بمدرسة أولادي في إسكتلندا، وهي دورة تدريبية لدعم الوالدين وأساليب التربية ومناقشة المشكلات وحلها مع والدين آخرين”.

وأضاف ” وكانت هذه الدورة فرصة كبيرة بالنسبة لي، التحقت بها لمدة حيث استمرت لمدة ٣ شهور وكان هناك اختبار، وبعدها رفعوا المرشحين المميزين في هذه الدورة وفي الحفل تفاجأت بأنهم يعلنون فوزي بجائزة الأم المثالية “.