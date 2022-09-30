روت الدكتورة بدور المطيري تفاصيل حصولها على جائزة الأم المثالية على مستوى اسكتلندا،رغم أنها سعودية.
وقالت المطيري :” هذه الجائزة تقام منذ ٥ سنوات، بدأت القصة عندما التحقت بدورة تدريبية أعلنوا عنها بمدرسة أولادي في إسكتلندا، وهي دورة تدريبية لدعم الوالدين وأساليب التربية ومناقشة المشكلات وحلها مع والدين آخرين”.
وأضاف ” وكانت هذه الدورة فرصة كبيرة بالنسبة لي، التحقت بها لمدة حيث استمرت لمدة ٣ شهور وكان هناك اختبار، وبعدها رفعوا المرشحين المميزين في هذه الدورة وفي الحفل تفاجأت بأنهم يعلنون فوزي بجائزة الأم المثالية “.
سعودية تفوز بجائزة الأم المثالية على مستوى اسكتلندا.. الدكتورة بدور المطيري تتحدث لسيدتي عن تفاصيل الجائزة @Dr_Budur#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Un9QGX1Dh5
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 30, 2022
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