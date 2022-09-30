أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وتوعدت المخالفين بعقوبات تمثلت في فرض 100 ريال لكل متر طولي، موضحة الطرق المستهدفة بهذا القرار طريق الإمـام عبـدالله بن سعود بن عبدالعـزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق المـلك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وشملت أيضا طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمـة حـتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي من تقاطع طـريق حمزة بن عبد المطلب حتي مخرج الدائري الثاني.