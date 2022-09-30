أكدت المهندسة أفنان المرغلاني المهتمة بمجال السيارات أنه عند شراء سيارة جديدة من الضروري اختيار الوكيل الجيد لتوفير خدمات ما بعد البيع.

وقالت المرغلاني:” نصيحتي للجميع قبل شراء السيارة هو اختيار الوكيل، لأن أهم مرحلة هي مرحلة مابعد البيع وهي التي يحدث فيها مشاكل كثيرة لذلك نقطة اختيار الوكيل جيدا هو أمر ضروري”.

وأضافت ” هناك أمثلة على أشخاص حدث معهم حادث بسياراتهم وتكون بحالة تصلح للإصلاح إلا إنهم يقومون “بالتشليح”، وذلك لأنه ليس هناك قطع غيار موجودة خاصة فيما يخص السوق الصيني “.