أكدت المهندسة أفنان المرغلاني المهتمة بمجال السيارات أنه عند شراء سيارة جديدة من الضروري اختيار الوكيل الجيد لتوفير خدمات ما بعد البيع.
وقالت المرغلاني:” نصيحتي للجميع قبل شراء السيارة هو اختيار الوكيل، لأن أهم مرحلة هي مرحلة مابعد البيع وهي التي يحدث فيها مشاكل كثيرة لذلك نقطة اختيار الوكيل جيدا هو أمر ضروري”.
وأضافت ” هناك أمثلة على أشخاص حدث معهم حادث بسياراتهم وتكون بحالة تصلح للإصلاح إلا إنهم يقومون “بالتشليح”، وذلك لأنه ليس هناك قطع غيار موجودة خاصة فيما يخص السوق الصيني “.
فيديو | المهتمة بمجال السيارات م. أفنان المرغلاني: عند شراء سيارة جديدة من الضروري اختيار الوكيل الجيد لتوفير خدمات ما بعد البيع #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Ss2qcXBVs9
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 30, 2022
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