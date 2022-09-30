نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مشهد ترويجي بثته الهيئه لأضخم مهرجان في المملكة بحضور شخصيتي “رقية وسبيكة” للفنانتين حياة الفهد وسعد عبدالله.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” أن “رقيه وسبيكة في أوتليت الرياض‬”، لافتاً إلى أن “‏14 يوماً ستكون هناك تخفيضات كبيرة، بمشاركة 1500 براند عالمي”.

وصرحت الفنانة حياة الفهد بأن معالي المستشار “تركي آل الشيخ” هو صاحب فكرة “رقيه وسبيكة” في أوتليت الرياض،مبينة أنها لم تترد في قبول هذا العرض، قائلة” إن هذا العمل حبيب على قلوبنا وقلوب العالم أجمع “.