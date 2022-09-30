وثق مقطع فيديو متداول فنان العرب محمد عبده وهو يقلد صوت فتاة من معجباته خلال مهرجان الغناء بالفصحى.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تصرخ بصوت عالي وتقول “أحبك” ليرد عليها محمد عبده مقلداً صوتها قائلاً : “أنا بعد”.

وأثار تقليد محمد عبده لصوت الفتاة ضحك الجمهور .

أطلقت وزارة الثقافة النسخة الثانية من مهرجان “الغناء بالفصحى”، بعد نجاح نسخته الأولى، وهو مهرجان غنائي ضخم لمُحبّي الموسيقى بشكل عام ومحبّي الفصحى بشكل خاص، احتفاءً باللغة العربية الفصحى وثرائها، وأبدع في الليلة الأولى فنان العرب محمد عبده بمشاركة الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة الصاعدة أروى السعودية.